Trump wil komaf maken met burgerschap op basis van geboorterecht

Dat principe houdt in dat kinderen die geboren worden op Amerikaans grondgebied automatisch het Amerikaanse burgerschap verkrijgen.

In een onderhoud met nieuwssite Axios zegt de president dat hij er door middel van een decreet voor wil zorgen dat kinderen van ouders die illegaal in het land zijn en op Amerikaanse bodem werden geboren niet langer aanspraak kunnen maken op dat burgerschap door geboorterecht.

'We zijn het enige land ter wereld waar, wanneer iemand binnenkomt en een baby krijgt, die baby een burger van de Verenigde Staten is... met alle voordelen die daarmee gepaard gaan', zegt Trump. Hij noemt het principe 'belachelijk'.

In tegenstelling tot wat Trump beweert zijn er nog tientallen andere landen, zoals Canada en Mexico, die onbeperkt geboorterecht burgerschap voorzien.

In de VS is het geboorterecht burgerschap verankerd in het 14de amendement van de Grondwet, dat stelt dat 'alle personen die zijn geboren of werden genaturaliseerd in de VS, en onder die jurisdictie vallen, burgers zijn van de Verenigde Staten en van de staat waarin ze verblijven.' Volgens Axios is het dus nog maar de vraag of Trump, gezien dit feit, zijn zin zal krijgen.