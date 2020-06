De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een decreet ondertekend dat een beperkte hervorming van de ordediensten stipuleert.

Trump wil met het decreet inspelen op de protesten tegen racisme en politiegeweld die de Verenigde Staten nu al meer dan twee weken in de greep houden. Volgens het decreet is de controversiële nekklem niet langer toegestaan, behalve 'als het leven van een agent in gevaar is', verduidelijkte Trump. De Amerikaanse president roept de ordediensten op om 'de meest strikte professionele normen' aan te nemen. Trump hamerde dinsdag opnieuw op het belang van wat hij 'law and order' noemt, om snel de orde te herstellen in zijn land. 'Amerikanen willen en vragen dat', klonk het. 'Sommigen weten zelfs niet dat ze het willen, maar toch willen ze het.' Sinds de dood van Afro-Amerikaan George Floyd, die op 25 mei in de Verenigde Staten om het leven kwam na bruut politiegeweld, braken in de hele VS, en nadien wereldwijd, protesten uit om racisme en politiegeweld aan te klagen. (Belga)