Trump officieel gedagvaard in onderzoek naar bestorming Capitool

De onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden naar de bestorming van het Capitool, heeft een dagvaarding verstuurd naar ex-president Donald Trump.

De commissie wil dat Trump op 4 november documenten overdraagt, onder meer over zijn telefoongesprekken tijdens de bestorming, en op 14 november voor de commissie verschijnt. Tussen de twee dagen, op 8 november, zijn er in de VS tussentijdse verkiezingen.

Eerder was al bekend dat de commissie unaniem beslist had om Trump te dagvaarden. Vrijdag meldde ze dat de dagvaarding met een 10 pagina’s lange argumentatie ook effectief naar de ex-president verstuurd werd. De commissie wil Trump dwingen om onder ede een verklaring af te leggen. Het is nog niet duidelijk of de Republikein ook op dat verzoek zal ingaan.

Trump en zijn advocaten hebben al besproken hoe ze zullen reageren, maar er is nog geen beslissing genomen, aldus een ingewijde aan CNN. De kans dat hij echt opdaagt, wordt echter klein geacht. Trump, stelden experts van CNN, zou ook een juridische twiststrijd kunnen beginnen met de commissie. Die procedure zou langer duren dan de commissie blijft bestaan. Algemeen wordt aangenomen dat de Republikeinen op 8 november een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zullen verwerven. In dat geval zullen ze de commissie per 1 januari opdoeken, heeft leider Kevin McCarthy al laten weten.

Of het toeval is dat de commissie net twee uur na de strafbepaling voor Steve Bannon haar dagvaarding bekendmaakt, is niet duidelijk.