Trumpideoloog Steve Bannon veroordeeld tot 4 maanden gevangenis voor minachting parlement

Steve Bannon (68), die de presidentscampagne van Donald Trump in 2016 leidde, en later een half jaar de ‘huisideoloog’ van het Witte Huis werd, is veroordeeld tot 4 maanden cel omdat hij een dagvaarding van een parlementscommissie naast zich neerlegde. Hij blijft wel op vrije voeten tot het beroep tegen het vonnis is afgewerkt.

De onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 vond dat Bannon een cruciale getuige was. Hij had, voorafgaand aan de presidentsverkiezingen, verklaard dat Trump de overwinning zou uitroepen, wat ook uit de uitslag was. En aan de vooravond van 6 januari 2021 had hij voorspeld dat het heel anders zou uitdraaien dan gedacht, en dat die zesde januari heel ingrijpend zou worden.

De commissie dagvaardde hem om te getuigen, en eiste ook documentatie van hem op.

In beide gevallen weigerde Bannon om in te gaan op de eisen van de commissie. Hij deed dat, verklaarde hij voor de rechtbank, op advies van zijn advocaat, die ervan uitging dat er ‘recht op geheimhouding’ (executive privilege, of presidential privilege) bestond voor zaken die met de president te maken hadden. Op het moment van de feiten had Bannon al jaren geen officiële functie meer bij de gewezen president.

Bannon werd in juli al schuldig bevonden aan wat officieel ‘minachting van het parlement’ genoemd wordt. De procureur eiste 6 maanden gevangenis en 200.000 dollar boete. De minimumstraf bedroeg 30 dagen.

Rechter Carl Nichols kwam ergens middenin uit met een veroordeling tot 4 maanden en een boete van 6.500 dollar. Bannon hoeft niet naar de gevangenis tot zolang zijn beroep tegen de straf niet is afgehandeld.

Bannon maakte bij het buitenkomen van de rechtbank duidelijk dat hij zijn veroordeling zal gebruiken in de resterende weken van de lopende kiescampagne. Hij meet zich volgens de pers de mantel van ‘martelaar voor Trump’ aan, daar waar hij ooit in ongenade gevallen was in het Trumpkamp. In augustus 2017 werd hij door Trump onceremonieel ontslagen, nadat de ‘huisideoloog’ had gelekt tegen andere adviseurs, met name presidentsdochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner.

De veroordeling kan ook van invloed zijn op andere dagvaardingen van de commissie. ‘Anderen moeten afgeschrikt worden om gelijkaardige misdrijven te begaan’, verklaarde rechter Nichols.

Ook Donald Trump wordt gedagvaard door de onderzoekscommissie. Het is onwaarschijnlijk dat hij ingaat op die dagvaarding.