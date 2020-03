De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hij deed dat tijdens een persconferentie in de Rose Garden van het Witte Huis.

Op die manier opent hij de deur voor meer federale hulp voor de staten en lokale besturen. Trump liet weten dat het om maximaal 50 miljard dollar gaat voor de deelstaten. In elke staat moeten noodcentra komen. Elk ziekenhuis worden in hoogste staat van paraatheid gebracht.

Trump kondigde ook een 'forse stijging' aan van de capaciteit om het virus te testen. Het Zwitserse farmaconcern Roche kreeg in de VS een noodtoelating voor een geautomatiseerde coronatest. 'We hebben een nieuwe test goedgekeurd, wat normaal weken duurt maar nu is het veel sneller gedaan', aldus Trump. Binnen een maand moeten en 5 miljoen tests beschikbaar zijn. 'Het is echter niet nodig voor iedereen om getest te worden. Laat je niet testen als dat niet nodig is.'

De warenhuisketen Walmart maakt overal in de VS een deel van de parkeerplaats vrij om ruimte te maken voor een testcentrum, waar mensen zich kunnen laten testen. De Amerikaanse overheid gaat ook samenwerken met Google. De zoekgigant maakt een website waarop mensen kunnen opzoeken of ze getest moeten worden en waar dat kan.

Naar het einde toe van de persconferentie, waar heel wat experts en bedrijfsleiders aan het woord kwamen, verzekerde Trump de aanwezigen en het Amerikaanse volk ook nog eens dat hijzelf 'geen enkel symptoom' van de ziekte vertoont. Hij voegde eraan toe dat hij zich waarschijnlijk binnenkort laat testen. Trump zat afgelopen zaterdag in Florida aan tafel met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en diens delegatie. Achteraf bleek een van de Braziliaanse delegatieleden besmet te zijn. Bolsonaro heeft ook een test gedaan, maar hij heeft het virus niet, bleek vrijdag.

Trump stond steeds meer onder druk om stappen te zetten tegen de verspreiding van het virus, nu gouverneurs en burgemeesters in heel het land zelf maatregelen nemen. Zo worden op steeds meer plaatsen scholen gesloten en evenementen geannuleerd. Veel staten kampen ondertussen met een tekort aan coronatests. 'Ik neem daar helemaal geen verantwoordelijkheid voor', zei Trump daarover.

Gevraagd waarom de regering-Trump in 2018 een speciaal pandemieteam van het Witte Huis heeft opgeheven, noemde de president dat een 'gemene' vraag. 'U zegt dat ik dat heb gedaan, ik weet er niets over. Het was de regering.'

In de VS zijn al meer dan 2.000 besmettingen met het nieuwe coronavirus bevestigd. 47 mensen kwamen al om het leven. Wall Street reageerde alvast positief op de maatregelen: de aandelenbeurzen in New York boekten de sterkste dagwinst van de S&P 500 sinds oktober 2008.

Op die manier opent hij de deur voor meer federale hulp voor de staten en lokale besturen. Trump liet weten dat het om maximaal 50 miljard dollar gaat voor de deelstaten. In elke staat moeten noodcentra komen. Elk ziekenhuis worden in hoogste staat van paraatheid gebracht.Trump kondigde ook een 'forse stijging' aan van de capaciteit om het virus te testen. Het Zwitserse farmaconcern Roche kreeg in de VS een noodtoelating voor een geautomatiseerde coronatest. 'We hebben een nieuwe test goedgekeurd, wat normaal weken duurt maar nu is het veel sneller gedaan', aldus Trump. Binnen een maand moeten en 5 miljoen tests beschikbaar zijn. 'Het is echter niet nodig voor iedereen om getest te worden. Laat je niet testen als dat niet nodig is.' De warenhuisketen Walmart maakt overal in de VS een deel van de parkeerplaats vrij om ruimte te maken voor een testcentrum, waar mensen zich kunnen laten testen. De Amerikaanse overheid gaat ook samenwerken met Google. De zoekgigant maakt een website waarop mensen kunnen opzoeken of ze getest moeten worden en waar dat kan. Naar het einde toe van de persconferentie, waar heel wat experts en bedrijfsleiders aan het woord kwamen, verzekerde Trump de aanwezigen en het Amerikaanse volk ook nog eens dat hijzelf 'geen enkel symptoom' van de ziekte vertoont. Hij voegde eraan toe dat hij zich waarschijnlijk binnenkort laat testen. Trump zat afgelopen zaterdag in Florida aan tafel met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en diens delegatie. Achteraf bleek een van de Braziliaanse delegatieleden besmet te zijn. Bolsonaro heeft ook een test gedaan, maar hij heeft het virus niet, bleek vrijdag. Trump stond steeds meer onder druk om stappen te zetten tegen de verspreiding van het virus, nu gouverneurs en burgemeesters in heel het land zelf maatregelen nemen. Zo worden op steeds meer plaatsen scholen gesloten en evenementen geannuleerd. Veel staten kampen ondertussen met een tekort aan coronatests. 'Ik neem daar helemaal geen verantwoordelijkheid voor', zei Trump daarover.Gevraagd waarom de regering-Trump in 2018 een speciaal pandemieteam van het Witte Huis heeft opgeheven, noemde de president dat een 'gemene' vraag. 'U zegt dat ik dat heb gedaan, ik weet er niets over. Het was de regering.'In de VS zijn al meer dan 2.000 besmettingen met het nieuwe coronavirus bevestigd. 47 mensen kwamen al om het leven. Wall Street reageerde alvast positief op de maatregelen: de aandelenbeurzen in New York boekten de sterkste dagwinst van de S&P 500 sinds oktober 2008.