De infrastructuur op het Caribisch eiland en Amerikaans grondgebied werd drie jaar geleden voor een groot deel verwoest door orkaan Maria. Eind 2019 en begin 2020 werd het eiland ook verschillende keren opgeschrikt door aardbevingen.

'Vandaag trekt mijn regering het grootste bedrag aan noodhulp ooit uit om het elektriciteitsnet en het onderwijssysteem van Puerto Rico weer op te bouwen', sprak Trump tijdens een persconferentie. 'We kennen 13 miljard dollar toe om duizenden kilometer aan transmissie- en distributielijnen permanent te repareren en te vervangen, wat al vele jaren geleden had moeten gebeuren.'

Critici van de president vragen zich echter af waarom deze noodhulp niet al veel eerder werd toegekend en beschuldigen hem ervan om politieke doeleinden nu de fondsen vrij te geven.

In het verleden kantte Trump zich nog tegen noodhulp voor Puerto Rico. Hij stelde toen dat het Amerikaanse Congres in verhouding veel meer geld aan het aan de VS gebonden territorium had gegeven dan aan staten zoals Florida en Texas.

'Vandaag trekt mijn regering het grootste bedrag aan noodhulp ooit uit om het elektriciteitsnet en het onderwijssysteem van Puerto Rico weer op te bouwen', sprak Trump tijdens een persconferentie. 'We kennen 13 miljard dollar toe om duizenden kilometer aan transmissie- en distributielijnen permanent te repareren en te vervangen, wat al vele jaren geleden had moeten gebeuren.' Critici van de president vragen zich echter af waarom deze noodhulp niet al veel eerder werd toegekend en beschuldigen hem ervan om politieke doeleinden nu de fondsen vrij te geven. In het verleden kantte Trump zich nog tegen noodhulp voor Puerto Rico. Hij stelde toen dat het Amerikaanse Congres in verhouding veel meer geld aan het aan de VS gebonden territorium had gegeven dan aan staten zoals Florida en Texas.