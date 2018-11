Trump herstelt sancties tegen Iran: 'VS grootste verliezer van de beslissing'

'Deze nieuwe Amerikaanse president heeft wat nog overbleef van het prestige van de Verenigde Staten en van de democratie in diskrediet gebracht. En ook de macht van de VS om zaken af te dwingen door middel van hun economische en militaire capaciteiten, neemt af', aldus Khamenei op Twitter.

De religieuze leider verwerpt de herinvoering van de Amerikaanse sancties tegen Iran die maandag van kracht worden. 'Het conflict tussen de VS en Iran duurt al veertig jaar, en de VS hebben vaak tegen ons opgetreden', aldus Khamenei, die 'een militaire, economische en gemediatiseerde oorlog' laakt. 'In dit conflict zijn de VS de verliezers, en is de islamitische republiek de winnaar'.

Vrijdag al meldde het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het land zich geen zorgen maakt over de nieuwe sancties. Ook Rusland, een bondgenoot van Iran, heeft kritiek op de herinvoering van de sancties. 'We veroordelen de destructieve daad van de VS', aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag in Moskou.

Volgens Rusland maakt de beslissing van Trump alle internationale inspanningen om een akkoord met Iran af te sluiten ongedaan. 'We wijzen alle eenzijdige sancties af die de VN-Veiligheidsraad omzeilen', aldus het ministerie. Het probleem is volgens Rusland vooral dat de sancties ook partnerlanden van Iran treffen. Als de VS een Iraanse kernwapenwedloop willen vermijden, moeten ze daarover onderhandelen met die landen, klinkt het. De nieuwe sancties viseren in de eerste plaats de Iraanse olie-industrie. Maar ook de financiële sector en de Iraanse havens zullen worden getroffen.