VS voeren sancties tegen Iran opnieuw in

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland en de EU hadden in 2015 een nucleair akkoord bereikt met Iran. Daarin werd het nucleaire programma van Teheran ingeperkt, maar in ruil zouden de economische sancties worden opgeheven. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de VS echter eenzijdig teruggetrokken uit dat akkoord.

De Verenigde Staten gaan als gevolg daarvan maandag alle sancties tegen Iran, die ingetrokken waren na het bereiken van een nucleair akkoord in 2015, opnieuw invoeren. Washington zal 700 mensen en entiteiten toevoegen aan de zwarte lijst. Bovendien wil het de Iraanse toegang tot het internationale bankensysteem Swift afsnijden.

Met de herinvoering van de sancties wordt Iran geconfronteerd met de strengste sancties uit de geschiedenis. 'De regering in Teheran zal geen inkomsten meer genereren uit de olie-industrie, om ze te investeren in terroristische en vijandige activiteiten', zo zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Washington. 'Maximale druk is maximale druk.'

De Verenigde Staten hebben acht landen toestemming gegeven om Iraanse olie te blijven gebruiken, zo zei Pompeo nog, zonder evenwel de landen te noemen. Volgens Bloomberg gaat het onder meer om Japan, India en Zuid-Korea. De vrijstellingen gelden slechts tijdelijk. Pompeo zei wel dat de Europese Unie als blok geen vrijstelling krijgt.