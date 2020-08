De topman van US Postal Service schort hervormingen op na protest tegen de maatregelen dat verband houdt met de vrees dat die de presidentsverkiezingen van november zouden kunnen beïnvloeden.

"Er zijn operationele initiatieven, al van voor mijn komst bij de postdienst, die als punten van bezorgdheid ter sprake zijn gekomen nu het land zich opmaakt voor een verkiezing midden in een verwoestende pandemie", aldus topman Louis DeJoy. "Om zelfs de schijn van enige impact op verkiezingspost te vermijden, schort ik deze initiatieven op totdat de verkiezingen afgelopen zijn."

De openingsuren van postkantoren zullen niet veranderen, het materiaal voor de verwerking van post en postbussen worden niet verplaatst, postverwerkingsvoorzieningen worden niet gesloten en overuren worden niet afgeschaft, aldus DeJoy.

Democraten en andere critici hadden hem ervan beschuldigd dat hij de postbedeling vertraagde om president Donald Trump te ondersteunen. De president zou de uitbreiding van stemmen via de post trachten te belemmeren nu hij in de peilingen achterligt op zijn rivaal Joe Biden.

"Er zijn operationele initiatieven, al van voor mijn komst bij de postdienst, die als punten van bezorgdheid ter sprake zijn gekomen nu het land zich opmaakt voor een verkiezing midden in een verwoestende pandemie", aldus topman Louis DeJoy. "Om zelfs de schijn van enige impact op verkiezingspost te vermijden, schort ik deze initiatieven op totdat de verkiezingen afgelopen zijn." De openingsuren van postkantoren zullen niet veranderen, het materiaal voor de verwerking van post en postbussen worden niet verplaatst, postverwerkingsvoorzieningen worden niet gesloten en overuren worden niet afgeschaft, aldus DeJoy. Democraten en andere critici hadden hem ervan beschuldigd dat hij de postbedeling vertraagde om president Donald Trump te ondersteunen. De president zou de uitbreiding van stemmen via de post trachten te belemmeren nu hij in de peilingen achterligt op zijn rivaal Joe Biden.