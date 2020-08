Nu de coronacrisis er naar verwachting voor zal zorgen dat veel meer Amerikanen per post zullen stemmen, wordt de betrouwbaarheid van de postbezorging belangrijker dan ooit. Maar de manier waarop de regering-Trump het postagentschap runt, leidt tot ernstige zorgen bij Democraten.

'Noch sneeuw, noch regen, noch hitte, noch het duister van de nacht weerhoudt deze koeriers van de vlugge afronding van hun toegewezen routes.'

'Noch sneeuw, noch regen, noch hitte, noch het duister van de nacht weerhoudt deze koeriers van de vlugge afronding van hun toegewezen routes.' Die tekst staat in grote letters gebeiteld boven het historische James Farley-postkantoor in hartje New York. Het geldt al meer dan een eeuw als onofficieel motto van de United States Postal Service (USPS), het overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor het bezorgen van brieven en pakketten aan alle 128 miljoen huishoudens in de Verenigde Staten.En inderdaad, de karakteristieke Amerikaanse postbusjes verschijnen zes dagen per week, door weer en wind, bij elke voordeur in het land. Zelfs het kleinste gehucht, diep op het Amerikaanse platteland, heeft doorgaans nog zijn eigen postkantoor. De dienstverlening van de USPS is snel, betaalbaar en betrouwbaar.Niet voor niets is de USPS verreweg het populairste overheidsdepartement van de Verenigde Staten. Maar liefst 91 procent van de Amerikanen zegt tevreden te zijn met de post, een ongehoord cijfer voor een verdeeld land vol voorstanders van een kleine overheid. De voorbije weken klonk in veel delen van de VS plots een ander geluid. Sinds Trump-aanhanger Louis DeJoy in juni het leiderschap van de USPS overnam, wordt er flink bezuinigd, met de nodige effecten op de bezorging. Het Democratische Congreslid Gerry Connolly zegt dat er sprake is van 'sabotage' van de postdienst. De aanstelling van DeJoy was al controversieel, omdat hij de eerste postmaster general in decennia is die nog geen ervaring bij de USPS had. Wel doneerde DeJoy in de afgelopen jaren meer dan twee miljoen dollar aan de verkiezingscampagnes van Trump. Bovendien bezit DeJoy, een van de vele rijke zakenmannen in de regering-Trump, voor miljoenen dollars aan aandelen in concurrenten van het postagentschap. Vorige maand voerde DeJoy grootschalige veranderingen door, waardoor USPS-medewerkers veel minder overuren mogen maken. Resultaat: op sommige plekken blijft de post dagen- of zelfs wekenlang ongesorteerd liggen, en valt de post zeer onregelmatig op de mat. Webwinkels klagen steen en been dat hun pakketten met grote vertraging bij de klant komen, of zelfs helemaal van de radar verdwijnen. Afgelopen vrijdag kondigde DeJoy ook nog eens een grootschalige reorganisatie van het USPS-management aan, waarbij tientallen ervaren krachten een andere rol krijgen. De exacte gevolgen zijn nog onduidelijk, maar Democraten vrezen dat de postbezorging in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 3 november bewust minder betrouwbaar wordt gemaakt. President Donald Trump heeft in de afgelopen maanden regelmatig geclaimd dat stemmen per post, een manier van stemmen die door de coronacrisis een stuk populairder is geworden, 'gevaarlijk', 'onnauwkeurig' en 'corrupt' is.De Democraten, die doorgaans voorstander zijn van poststembiljetten en andere manieren om deelname aan de verkiezingen makkelijker te maken, stellen dat Trump probeert te sjoemelen met het verkiezingsproces. 'De drastische veranderingen bij de postdienst door een openlijk partijdige postmaster general zijn nog weer een voorbeeld van de pogingen van de president om te voorkomen dat de stemmen van miljoenen Amerikanen worden geteld', aldus het Democratische Congreslid Carolyn Maloney.Donderdag leek Trump die lezing te bevestigen, toen hij in een interview met Fox News zei dat de Democraten 25 miljard dollar voor de postdienst willen. 'Ze hebben dat geld nodig zodat het postkantoor blijft bestaan en miljoenen en miljoenen stembiljetten aan kan', zei Trump. De uitspraak leidde tot grote consternatie in Washington DC, op sociale media en in traditionele media.Zo wordt een van de minst politieke overheidsonderdelen in aanloop naar de verkiezingen ineens een politieke speelbal. Experts vrezen ernstige gevolgen voor het vertrouwen in de verkiezingsuitslag. Die stond al onder druk omdat Trump meermaals weigerde te beloven dat hij de uitslag zal accepteren, en omdat het grote aantal poststemmen er mogelijk toe zal leiden dat het tellen van de stemmen niet urenlang, maar dagen- of zelfs wekenlang zal duren. In veel staten hoeven stembiljetten pas uiterlijk op de verkiezingsdag te worden verstuurd, en zullen sommige stemmen dus dagen na de verkiezingsdag pas bij stembureaus arriveren.In de staat New York bleek deze zomer hoe dat kan uitlopen op een lang uitgerekt telproces. Bij de voorverkiezingen van juni was de staat niet voorbereid op het grote aantal stembiljetten dat via de post kwam, waardoor sommige uitslagen maar liefst zes weken op zich lieten wachten. Ondertussen werden tienduizenden stemmen niet geteld vanwege technische fouten die vaak niet aan de kiezer zelf lagen. Zo vergat een postkantoor in Brooklyn om een stempel te plaatsen op stemenveloppen, waardoor ze ongeldig waren. Pas enkele weken na de verkiezingen besliste een rechter dat de stemmen toch geteld moesten worden. Het mocht geen verrassing heten dat Trump de situatie bestempelde tot een 'totale rotzooi', en sprak van een 'vervalste verkiezing'.Volgens verkiezingsexpert Richard Hasen is er van kwaad opzet geen sprake, maar hebben veel staten simpelweg weinig ervaring met verkiezingen die grotendeels per post plaatsvinden. 'Wat we tijdens de voorverkiezingen zien heeft minder te maken met bewuste stemonderdrukking dan met hoe moeilijk het is om tijdens een pandemie een succesvolle verkiezing te houden', zei hij tegen Vox.Beide partijen bereiden drie maanden voor de verkiezingen al een flinke juridische strijd voor. De Republikeinen spanden tientallen rechtszaken aan in zeker zeventien staten, met name om de mogelijkheid om per post te stemmen te beperken. Democraten verschijnen juist door het hele land voor de rechter om de toegang tot (post-)stembiljetten zo veel mogelijk uit te breiden, bijvoorbeeld door aanvraagformulieren naar alle geregistreerde kiezers te laten sturen.Democratisch presidentskandidaat Joe Biden, die denkt dat Trump zal proberen de verkiezingen te 'stelen', zegt voorbereidingen te treffen om in alle staten de stembusgang te monitoren en eventueel resultaten aan te vechten. Begin juli zei Biden dat hij daarvoor een team van 600 advocaten en 10.000 vrijwilligers heeft verzameld. Verwacht wordt dat de campagnes samen een oorlogskas van tientallen miljoenen dollars voorbereiden voor een juridische strijd.Vooral als geen van beide kandidaten met overmacht wint, kan het lang gaan duren voordat de winnaar bekend is. Verkiezingsexpert Elaine Kamarck van de denktank Brookings waarschuwt dat exitpolls vermoedelijk minder nauwkeurig zullen zijn dan normaal, omdat het lastig is voor zulke enquêtes om de mensen te bereiken die per post hebben gestemd. Ze roept nieuwsmedia daarom op om minder te vertrouwen op exitpolls bij het uitroepen van winnaars, en geduld te oefenen. 'Het is de civiele plicht van tv-nieuwsmanagers om te voorkomen dat tijdens de verkiezingsnacht overhaast een oordeel wordt geveld, en om aan kijkers uit te leggen dat het langer zal duren dan normaal om stemmen te tellen', schrijft Kamarck. 'Als iedereen begrijpt dat we de winnaar op de verkiezingsavond wellicht nog niet zullen kennen en waarom, kunnen we hopen op verkiezingsresultaten die minder vatbaar zijn voor complottheorieën.''Laat alle stembiljetten geteld worden', vervolgt ze, 'ook al moeten we dan leven met een verkiezingsweek of -maand.'