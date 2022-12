Tientallen doden na aardverschuiving in Colombia

Een aardverschuiving in Colombia, waarbij een bus werd bedolven, heeft tientallen levens geëist. ‘Met droefheid moet ik melden dat tot nu toe 27 mensen, onder wie drie minderjarigen, het leven hebben gelaten bij de tragedie in Pueblo Rico, Risaralda’, schreef president Gustavo Petro op Twitter. Hij beloofde steun aan de families van de slachtoffers. De president sprak zondagavond (plaatselijke tijd) nog van drie doden.

De aardverschuiving in het noordwesten van Colombia ontstond na hevige regenval. De bus werd getroffen tussen de dorpen Pueblo Rico en Santa Cecilia in de provincie Risaralda, ongeveer 230 km van de hoofdstad Bogotá. De gouverneur van Risaralda zei eerder dat vijf mensen levend uit de bus waren gehaald.

Het regenseizoen in Colombia is volgens de regering het ergste in 40 jaar. Tot dusver zijn daardoor in 2022 meer dan 216 mensen omgekomen en 538.000 mensen dakloos geraakt.