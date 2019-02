Tienduizenden mensen op solidariteitsconcert aan Venezolaanse grens

Samen met overheidstoezeggingen voor hulp zou in 60 dagen tot 100 miljoen dollar kunnen worden opgehaald. Op het podium aan de Tienditasbrug opende de Venezolaanse zangeres Reymar Perdomo de concerten met haar nummer 'Me fui' (ik ben weggegaan). Op Venezuela Live Aid zouden ongeveer 35 hispanics optreden gaande van de Spanjaard Alejandro Sanz over de Colombiaan Carlos Vives tot de Dominicaan Juan Luis Guerra. De Colombiaanse zender Caracol schatte het aantal toeschouwers op 250.000. Onder hen de Colombiaanse president Ivan Duque.

De Chileense president Sebastian Pinera werd later verwacht. Zaterdag willen duizenden vrijwilligers die al in Cúcuta zijn, klaarstaande hulpgoederen naar Venezuela brengen. Het Venezolaanse staatshoofd Nicolás Maduro beschouwt de humanitaire hulpverlening echter als een voorwendsel voor militair ingrijpen in het Zuid-Amerikaanse land en heeft de strijdkrachten de opdracht gegeven de hulpgoederen niet door te laten. Onder het motto 'handen af van Venezuela' wou Maduro vrijdag aan de andere kant van de grens een tegenconcert organiseren.