Knack sprak met Venezolaans interim-president Juan Guaido: 'De steun van het leger wordt cruciaal'

De torenhoge flatgebouwen van Caracas lijken te willen concurreren met de bergen rond de stad. Ze herinneren aan de olierijkdom van Venezuela, maar zijn tegenwoordig niet meer dan een façade voor de trieste realiteit. Neem nu de centraal gelegen Helix: ooit een luxueus shoppingcenter, nu de hoofdzetel van de inlichtingendiensten met onderaan een gevangenis waar foltering dagelijkse routine is. Overdag leeft deze stad nog, maar nog voor de zon ondergaat, trekt iedereen zich in huis terug. 's Nachts krijgen criminelen vrij spel, een mensenleven is hier niets waard. De inflatie is gigantisch: tegen de tijd dat je je koffie hebt uitgedronken, is hij alweer een paar bolivars duurder geworden.

