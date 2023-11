Teaser Narco Files: Knack onderzoekt georganiseerde misdaad en cocaïnehandel

Vanaf maandag 6 november om 14 uur leest u bij Knack en De Tijd de Narco Files, een groot internationaal onderzoek naar georganiseerde misdaad en cocaïnehandel. Bekijk nu al de teaser.

Narco Files: The New Criminal Order is een internationaal journalistiek onderzoek naar de wereldwijde georganiseerde misdaad, haar innovaties, haar tentakels en degenen die deze bestrijden.

Het project, geleid door het Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) in samenwerking met Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), begon met een lek van e-mails van het Colombiaanse Openbaar Ministerie die werden gedeeld met De Tijd, Knack en meer dan 40 andere media over de hele wereld.

Journalisten onderzochten en checkten het materiaal, samen met honderden andere documenten, databanken en interviews. Vanaf maandag 14u lees je alles over hoe cocaïne tot in Antwerpen komt.