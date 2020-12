Stembureaus open voor Roemeense verkiezingen

In Roemenië zijn vanochtend de stembureaus geopend. In totaal negentien miljoen kiezers kunnen bepalen of de liberaal-conservatieve PNL van premier Ludovic Orban aan de macht blijft.

President van Roemenië Klaus Iohannis.

Volgens de recentste peilingen houden de PNL en de sociaaldemocratische PSD gelijke tred. Geen van de twee zou een absolute meerderheid halen. De PNL, die dichtbij president Klaus Iohannis staat, overweegt een coalitie met de kleinere groen-liberale USR. Waarnemers verwachten een lage opkomst vanwege de coronamaatregelen. Exitpolls Direct na het sluiten van de stembureaus, om 20 uur Belgische tijd, zullen er exitpolls beschikbaar zijn. De eerste officiële resultaten worden maandagavond verwacht. Volgens de recentste peilingen houden de PNL en de sociaaldemocratische PSD gelijke tred. Geen van de twee zou een absolute meerderheid halen. De PNL, die dichtbij president Klaus Iohannis staat, overweegt een coalitie met de kleinere groen-liberale USR. Waarnemers verwachten een lage opkomst vanwege de coronamaatregelen.Direct na het sluiten van de stembureaus, om 20 uur Belgische tijd, zullen er exitpolls beschikbaar zijn. De eerste officiële resultaten worden maandagavond verwacht.