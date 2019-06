In Ethiopië zijn zaterdag de stafchef van het leger, generaal Seare Mekonnen, en de president van de regio Amhara gedood. Dat melden de diensten van premier Abiy Ahmed zondag.

Volgens de woordvoerder is een 'commando', dat geleid werd door het hoofd van de veiligheidsdiensten in Amhara, zaterdag een vergadering binnengevallen en werden daarbij regionaal president Ambachew Mekonnen en een andere hooggeplaatste verantwoordelijke ernstig verwond. De twee mannen 'bezweken later aan hun verwondingen', luidt het.

'Enkele uren later werd legerstafchef generaal Seare Mekonnen bij hem thuis gedood door zijn eigen lijfwacht, bij wat een gecoördineerde aanval lijkt te zijn geweest', ging hij verder. Ook een generaal op rust die bij de stafchef op bezoek was, werd gedood. Volgens verschillende bronnen kon de lijfwacht worden opgepakt, maar is de veiligheidschef van Amhara, die dus verantwoordelijk wordt geacht voor de aanslag op de regionale president, nog op vrij voeten.

De Amerikaanse ambassade in Addis Abeba vaardigde al een veiligheidswaarschuwing uit en vraagt haar personeel om beschutting te zoeken omdat in de hoofdstad schoten konden worden gehoord en in Amhara geweld was uitgebroken. Premier Ahmed zei ook met zoveel woorden dat er in de noordwestelijke regio een staatsgreep was afgewend. 'De poging tot staatsgreep in Amhara staat haaks op de Grondwet en is erop gericht een einde te maken aan de moeizaam verkregen vrede in de regio', zei hij in een communiqué. 'Deze illegale poging moet door alle Ethiopiërs worden veroordeeld.'

Analisten zeggen dat de gebeurtenissen de crisis illustreren die Ethiopië doormaakt, waar Ahmed economische en andere hervormingen probeert door te voeren. 'Deze incidenten zetten jammer genoeg de ernst van de politieke crisis in Ethiopië in de verf. Het komt er vandaag op neer dat de nationale kopstukken de instabiliteit niet nog doen toenemen door met geweld te reageren of de situatie voor eigen politiek gewin proberen uit te buiten', zegt William Davison van het onderzoeksinstituut International Crisis Group (ICG).

Abiy Ahmed kwam in april 2018 aan de macht als premier. Hij probeert Ethiopië te democratiseren door dissidente groeperingen te legaliseren, schendingen van de mensenrechten aan te pakken en de persvrijheid te verbeteren. Hij maakte ook werk van economische hervormingen. Tegelijk ziet Ahmed zich echter vaak geconfronteerd met terugkerende interetnische spanningen. Die hebben meestal te maken met grondbezit en het gebruik van grondstoffen, en resulteren niet zelden in geweld.