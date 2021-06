Tijdens gevechten met de Myanmarese militaire junta zijn zaterdag in de zuidelijke regio Ayeyarwady zo'n twintig burgers om het leven gekomen. Dat meldt het persbureau Delta.

De confrontaties begonnen zaterdagochtend nadat de junta de leider van een lokale gemeenschap gearresteerd had in het bijzijn van verschillende dorpelingen, vertelde een inwoner aan dpa. De dorpelingen vielen vervolgens de soldaten aan met hun jacht- en visuitrusting. Minstens 150 gewapende soldaten reageerden met geweld en schoten op de burgers.

Het is bijzonder onrustig in Myanmar, sinds het leger begin februari bij een staatsgreep regeringsleidster Aung San Suu Kyi onder huisarrest zette. Daarop volgden grootschalige protesten. Hoewel elke poging tot oppositie door de militaire junta bloedig onderdrukt wordt, zetten de demonstranten hun strijd dagelijks voort. Sinds de putsch van 1 februari zijn meer dan 845 mensen gedood en zijn meer dan 5.000 mensen vastgehouden, onder wie minstens 80 journalisten.

