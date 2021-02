Een winterstorm is over verschillende landen in het Midden-Oosten getrokken. Heel wat regio's zijn bedekt onder een sneeuwtapijt. Dat brengt sneeuwpret voor de inwoners van de regio, maar ook heel wat storingen en problemen.

In Israël en de Palestijnse gebieden heeft de winterstorm sneeuw, hagel en regen gebracht. Een laag sneeuw bedekte donderdagavond de Rotskoepel in de Oude Stad van Jeruzalem. Kinderen bouwden een kleine sneeuwpop voor de Rotskoepel en gesluierde vrouwen hielden een sneeuwballengevecht. Het was de eerste keer in jaren dat er sneeuw viel in de stad. Ook in Ramallah, in de Palestijnse Westelijke Jordaanoever, viel er wat sneeuw. Er waren talrijke meldingen van stroomuitval.

Jeruzalem © Getty Images

Ook de Iraakse hoofdstad Bagdad werd verrast door een zeldzame weergebeurtenis. Het is maar de tweede keer in honderd jaar tijd dat er sneeuw viel in de hoofdstad en het is van 1914 geleden dat de sneeuw bleef liggen. Voor vele Irakezen was het de eerste keer in hun leven dat ze sneeuw zagen en velen vierden dat door sneeuwbalgevechten te houden, sneeuwpoppen te maken en foto's te nemen. Irak is een van de warmste landen ter wereld, normaal sneeuwt het enkel in het noorden van het land.

Jeruzalem © Getty Images

In Jordanië werd door de zware weersomstandigheden de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus stilgelegd. Scholen en universiteiten gingen dicht en de eerste minister Bishr Al-Khasawneh riep donderdag uit tot officiële feestdag wegens de sneeuwstorm. In het westelijke deel van de hoofdstad Amman viel woensdag 25 centimeter sneeuw.

Amman © Getty Images

Ook grote delen van Syrië werden bedekt met sneeuw, wat tot verschillende geblokkeerde wegen leidde. De universiteit van Damascus heeft alle examens in het hele land uitgesteld door de extreme weersomstandigheden. In het noorden wordt er druk gewerkt om vluchtelingenkampen te beschermen tegen overstromingen.

Idlib in Syrië © Getty Images

In Libanon tot slot zijn grote delen van het elektriciteitsnet door de storm Joyce uitgevallen. Er wordt verwacht dat de storm donderdagavond nog aan kracht zal winnen. Verschillende wegen in het oosten en noorden van het landen werden afgesloten door de zware sneeuwval.

Baalbek in Libanon © Getty Images

Jerash in Jordanië © Getty Images

Istanbul in Turkije © Getty Images

Amman © Getty Images

Bitlis in Turkije © Getty Images

