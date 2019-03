Senaat wil Amerikaanse steun aan Saoedische coalitie in Jemen stop zetten

De tekst gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden, waarin de Democraten de meerderheid hebben. Trump heeft al gedreigd met een veto tegen de maatregel.

De resolutie komt er in de nasleep van de moord vorig jaar op de dissidente journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel. Die moord deed internationaal heel wat stof opwaaien, en Turkije stelde dat de opdracht voor de moord op Khashoggi, die zich geregeld kritisch uitliet over de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, 'uit de hoogste regionen van de Saoedische regering kwam'. Het lichaam van de journalist werd nooit gevonden.

Senator Bernie Sanders, die de resolutie steunde, verklaarde dat de maatregel bedoeld is om de Amerikaanse steun voor de Saoedische oorlog tegen de Houthi-rebellen in Jemen stop te zetten. Die 'steun werd niet goedgekeurd door het Congres zoals volgens de grondwet wel had gemoeten', voegde hij er aan toe. Volgens de senator, die zich kandidaat heeft gesteld bij de volgende presidentsverkiezingen, is de oorlog 'zowel op humanitair als op strategisch vlak een ramp'.

In december keurde de Senaat de resolutie al goed met een kleine meerderheid. Omdat sindsdien een nieuw Congres zetelt, moest het hogerhuis zich opnieuw over de tekst buigen.