Senaat stemt maandag over Kavanaugh als er vrijdag geen akkoord is over getuigenis Ford

Christine Blasey Ford, een professor psychologie van 51 jaar, beschuldigt Brett Kavanaugh (53) ervan dat hij haar 36 jaar geleden tijdens een highschool-party op een bed heeft gegooid en geprobeerd heeft haar uit te kleden. Hij zou de vrouw belet hebben te roepen door zijn hand op haar mond te houden. Ze kwam vorige week met haar verhaal naar buiten in de Washington Post.

Eerder deze week raakte bekend dat zowel Kavanaugh als Ford een getuigenis wilden afleggen voor de Senaat. Ford had daarvoor wel enkele voorwaarden geformuleerd, zoals het oproepen van extra getuigen. Ook had ze gevraagd dat de FBI eerst een onderzoek zou voeren naar Kavanaugh alvorens ze zou getuigen, maar de Republikeinen hebben al duidelijk gemaakt dat dat niet zal gebeuren. En ook de andere voorwaarden werden verworpen.

De Republikeinen in de Senaat verhogen nu dus de druk op Ford, om alsnog een akkoord te bereiken rond een hoorzitting. 'Ik verleng de deadline voor een antwoord tot 22.00 uur vanavond. Ik voorzie een kennisgeving dat er maandag gestemd zal worden voor het geval dat de advocaten van dr. Ford niet antwoorden of dat dr. Ford beslist om niet te getuigen', aldus de Republikeinen senator Chuck Grassley in een mededeling.

De tijd dringt voor de Republikeinen om nog een conservatieve Hoogrechter aan te stellen, nu de tussentijdse verkiezingen van 6 november dichterbij komen. Ze hebben slechts een zeer nipte meerderheid in de Senaat (51-49), en vrezen hun meerderheid en dus ook hun kandidaat te verliezen.