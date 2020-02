Twee schietpartijen aan shishalounges in de Duitse stad Hanau, kostten aan 9 mensen het leven. De vermoedelijke dader werd dood teruggevonden in zijn woning. Wat weten we van de man?

Onmiddellijk na de schietpartijen werd de jacht geopend op de dader. De vermoedelijke schutter werd enkele uren later dood teruggevonden in zijn appartement samen met het dode lichaam van zijn 72-jarige moeder. Die zou hij zelf nog hebben gedood voor hij zelfmoord pleegde. In de auto van de man werden nog kogels en magazijnen gevonden. Hij werd intussen geïdentificeerd als de 43-jarige Tobias R., die oorspronkelijk ook uit Hanau komt. Volgens zijn eigen site heeft hij burgerdienst gedaan na zijn studies bedrijfskunde in het Duitse Bayreuth.

Enkele dagen geleden zou Tobias volgens Duitse media nog een opvallende video hebben gepost op YouTube. Daarin vertelt de Duitser dat zijn vaderland wordt bestuurd door een geheime dienst met verstrekkende bevoegdheden. Hoewel de video, die bijna een uur duurt, over Duitsland gaat, is het toch gericht 'aan alle Amerikanen'. Voor Amerika heeft hij namelijk ook een boodschap. Hij zegt namelijk dat er in de VS ondergrondse militaire voorzieningen bestaan, waarin kinderen mishandeld en gedood worden en waar de duivel wordt vereerd. De Amerikanen moeten wakker worden en daartegen strijden. In de video deed Tobias ook verschillende racistische en nazistische uitspraken.

Bij het Duitse parket was hij echter niet bekend om vreemdelingenhaat.

'Enkel een ruwe zuivering'

Samen met de lichamen van Tobias en zijn moeder vond de Duitse politie een document van 24 pagina's waarin de vermoedelijke schutter schreef dat meer dan 24 volkeren, waaronder die van Israël en Turkije, moesten 'vernietigd worden'. Een groot deel van de slachtoffers zouden dan ook Turken zijn volgens een woordvoerder van de Turkse president.

'Dit is enkel een ruwe zuivering. Later zal er een echte zuivering volgen', staat verder nog te lezen in het manifest. 'Ik zou al deze volkeren willen vernietigen. Het moet gewoon gedaan worden.' Het gaat vooral om volkeren 'die niet uit het land kunnen worden gezet'. Sommige rassen zijn nu eenmaal superieur aan anderen, zegt Tobias verder.

'Ouderwetse racist'

'Hij lijkt wel iemand die nachtenlang video's over samenzweringen heeft bekeken op YouTube', aldus terrorismedeskundige Peter Neumann op Twitter. Volgens Neumann is hij geen bezoeker van de 'chans'. Dat zijn internetfora waar veel extreemrechtse figuren 'rondhangen'. De Australische terrorist die in maart vorig jaar nog een aanslag pleegde in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, was zo iemand.

Nog een andere zaak die bewijst dat hij geen 'channer' was, is het feit dat hij geen 'memes' maakte of aan 'shitposting' deed, zegt Neumann. In tegenstelling tot veel internetgebruikers uit extreemrechtse hoek, was Tobias R. vooral een 'ouderwetse' racist. Een figuur dat elke buitenlander en iedereen die niet blank is, haatte maar er geen dikke laag ironie over legde.

Neumann ziet echter wel één gelijkenis met de 'channers'. Tobias R. noemde zichzelf een 'incel'. Dat is de afkorting van 'involuntary celibates', mannen die onvrijwillig celibatair leven. Maar Tobias zegt zelf wel dat het bij hem een bewuste keuze was. Vrouwen zouden volgens hem namelijk allemaal in de gaten worden gehouden door geheime diensten.

THREAD: What the #Hanau attacker's manifesto reveals about his motivation. @ICSR_Centre ... (Thanks to @BILD + @jreichelt for sharing the document with me.) — Peter R. Neumann (@PeterRNeumann) February 20, 2020

Mocht wapen bezitten

Tobias R. had ook nog eens een vergunning om wapens te bezitten. Het pistool waarmee hij vermoedelijk de aanslagen pleegde, had hij dan ook wettelijk verkregen via het internet.

Vorig jaar werd zijn wapenvergunning wel nog eens onder de loep genomen, maar die inspectie bevestigde de licentie.

Tobias zat ook in een schuttersvereniging in Frankfurt. Daar stond hij voornamelijk bekend als 'een eerder rustig type', die op geen enkele manier echt opviel. Ook in de vereniging had hij zich nooit laten betrappen op een xenofobe uitspraak.

Ook een buurman van de 43-jarige Duitser vertelde aan Duitse media dat er weinig op hem aan te merken viel. 'Een volledig onopvallend en normaal figuur leek hij'.

