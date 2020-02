Bij twee schietpartijen aan shishalounges in de Duitse stad Hanau, zijn verschillende doden gevallen. De vermoedelijke dader is dood gevonden in zijn woning.

Rond 22 uur gisteravond werden bij twee shishalounges negen mensen doodgeschoten. Vijf anderen raakten gewond. Direct na de schietpartijen startte de politie een grote zoekactie naar de dader.

Na een klopjacht werd de vermoedelijke dader dood aangetroffen in zijn woning. Daar trof de politie ook het lijk aan van de moeder van de man. In de auto van de man werden nog kogels en magazijnen gevonden.

De verdachte is intussen geïdentificeerd als de 43-jarige Tobias R., een Duitser uit Hanau. Hij stond bij de politie of het parket niet bekend om vreemdelingenhaat.

De Duitse media berichten dat de de man enkele dagen geleden nog een opvallende video op YouTube geplaatst. Dat werd vernomen bij de Duitse veiligheidsdiensten. De verdachte blijkt in totaal een hele reeks theorieën via internet te hebben verspreid.

In een video die bijna een uur duurt zegt hij onder meer dat Duitsland bestuurd wordt door een geheime dienst met verstrekkende bevoegdheden.

In de video verspreidt de man in vloeiend Engels 'een persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen'. Hij zegt daarin dat er in de VS ondergrondse militaire voorzieningen bestaan, waarin kinderen mishandeld en gedood worden en waar de duivel wordt vereerd. Hij roept de Amerikaanse burgers op wakker te worden en daartegen te vechten.

Daarnaast herhaalde hij ook complottheoriën over een schaduwregering in de VS, en deed hij ook racistische en nazistische uitspraken. Hij liet zich ook negatief uit over migranten uit Arabische landen en Turkije.

De video, die opgenomen werd in een privéwoning, bevat echter geen verwijzing naar een mogelijke gewelddaad in Duitsland.

'Vermoedelijk terroristische gewelddaad'

De schietpartij wordt gezien als een vermoedelijk terroristische gewelddaad, zo deelde Peter Beuth (CDU), de minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Hessen, mee aan het regionale parlement in Wiesbaden. Er wordt aangenomen dat de schutter alleen handelde. "Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor meerdere daders", zei Beuth nog.

Over de identiteit van de slachtoffers werd nog geen mededeling gedaan. Maar volgens een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zouden bij de schietpartijen enkele mensen met de Turkse nationaliteit gedood zijn.

Voor de slachtoffers vindt donderdagavond om 18.00 uur een herdenkingsevenement plaats in het centrum van Hanau.

Merkel: 'Een uitermate trieste dag voor Duitsland'

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft racisme "een vergif in onze samenleving" genoemd. Ze reageert daarmee op de schietpartij die woensdagavond plaatsvond in twee shishalounges in de stad Hanau. Aangenomen wordt dat de verdachte handelde uit vreemdelingenhaat.

"Racisme is een gif. Haat is een gif. En deze haat bestaat in onze samenleving", zo deelde de Duitse regeringsleider mee tijdens een persconferentie in Berlijn. "En het is de schuld van veel misdaden in onze samenleving."

"Dit is een uitermate trieste dag voor ons land. De diepe pijn over de gewelddadige dood van zo veel medeburgers die de mensen nu in Hanau voelen, voel ook ik. En voelen de mensen in heel Duitsland."

Alles wordt in het werk gesteld om de achtergrond van de moorden volledig aan het licht te brengen, verduidelijkte Merkel nog

Geschokte reacties

De burgemeester van de Duitse stad Hanau is geschokt door de twee schietpartijen. 'Het was een verschrikkelijke avond', aldus Claus Kaminsky tegen de krant Bild. 'De avond zal ons nog lang bezighouden. Het is een avond die je je niet erger voor kunt stellen.'

Parlementslid Hanau Katja Leikert (CDU) reageert ook geschokt op de schietpartijen. 'In deze afschuwelijke nacht wens ik alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.' Leikert bedankt ook nog de politieagenten die bezig zijn met de zaak.

