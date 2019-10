Waarom neemt het antisemitisme in Duitsland toe? En waar komt dat sentiment vandaan? De dodelijke schietpartij in de Duitse stad Halle doet pijnlijke vragen rijzen.

9 oktober in Halle, stad in de Oost-Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De 27-jarige Duitser Stephan Balliet probeert gewapenderhand binnen te dringen in een lokale synagoge. Als zijn poging om er een bloedbad aan te richten mislukt, schiet hij twee toevallige passanten dood. Zijn motieven worden snel duidelijk: Balliet is een aanhanger van de grote antisemitische complottheorie. 'De Jood' zou de oorzaak zijn van 'alle problemen'.

...