Russische ‘spookschepen’ verdacht van sabotageplannen op Noordzee

Rusland beschikt over verschillende schepen vermomd als vissersboot of onderzoeksschip, die via onderwatercamera’s informatie verzamelen. Daarmee kunnen ze belangrijke locaties voor mogelijke sabotage in kaart brengen in de wateren voor de Europese kust en die informatie gebruiken ‘in het geval van een totale oorlog met het Westen’. Dat is de conclusie van een documentaire van verschillende Noordse publieke omroepen die woensdagavond wordt uitgezonden.

Zowel de Deense, Noorse, Zweedse en Finse publieke omroep pakken woensdagavond uit met de documentaire over Russische spookschepen die in Noordse wateren varen zonder hun transponders, waardoor hun locatie niet gedeeld kan worden. Die zouden mogelijk info kunnen verzamelen over windmolenparken en gaspijpleidingen en stroom- en internetkabels in kaart brengen in de wateren rond de Europese kust. Die conclusie maken de zenders op basis van onderschepte Russische communicatie.

Er wordt in de documentaire vooral ingezoomd op spookschip ‘Admiral Vladimirsky’, waarvan de route in de Oost- en Noordzee getraceerd kon worden. Een lid van de Britse Royal Navy verklaart hoe hij tijdens een missie in de Oostzee de bewegingen van het schip in de buurt van zeven windmolenparken voor de Britse en Nederlandse kust kon volgen.

Volgens hem vertraagde het schip als het gebieden naderde waar zich windmolenparken bevonden. Hij voegde eraan toe de Admiral Vladimirsky een maand heeft gevaren met de AIS-transponder (het automatische identificatiesysteem) uitgeschakeld. Een journalist die het schip benaderde op een kleine boot, zag dan weer gemaskerde en zwaarbewapende mannen op de Admiral Vladimirsky.

Een Deense officier geeft in de reportage aan dat Rusland de sabotage mogelijk gaat inzetten om te gebruiken bij een escalatie van het conflict met het Westen. Voorlopig zijn er nog wel niet echt indicaties van effectieve sabotage.

Noordzeeminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) meldde in februari dat er afgelopen november een ‘Russisch spionageschip’ was opgemerkt voor de Belgische kust dat voer zonder AIS en verdacht vaargedrag vertoonde in de buurt van onze windmolenparken, onderzeese gasleidingen en datakabels en andere kritieke infrastructuur.