Rusland heeft diplomaten uit Duitsland, Polen en Zweden persona non grata verklaard omdat ze een demonstratie ter verdediging van oppositieleider Aleksej Navalny zouden bijgewoond hebben.

Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou meegedeeld.

Rusland wrijft de diplomaten aan dat ze op 23 januari deelgenomen hebben aan 'illegale' bijeenkomsten ter ondersteuning van Navalny in Sint-Petersburg en Moskou. Dat zijn volgens het ministerie 'onaanvaardbare daden' die 'onverenigbaar zijn met het diplomatieke statuut'.

Het is niet duidelijk om hoeveel diplomaten het gaat. De Russische beslissing valt samen met een bezoek van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell aan Moskou.

Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou meegedeeld.Rusland wrijft de diplomaten aan dat ze op 23 januari deelgenomen hebben aan 'illegale' bijeenkomsten ter ondersteuning van Navalny in Sint-Petersburg en Moskou. Dat zijn volgens het ministerie 'onaanvaardbare daden' die 'onverenigbaar zijn met het diplomatieke statuut'. Het is niet duidelijk om hoeveel diplomaten het gaat. De Russische beslissing valt samen met een bezoek van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell aan Moskou.