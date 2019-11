Rusland gaat de drie Oekraïense oorlogsschepen, die een jaar geleden in beslag werden genomen bij een incident in de Straat van Kertsj, maandag opnieuw overdragen aan Kiev.

Dat heeft de Russische binnenlandse inlichtingendienst FSB meegedeeld aan het nieuwsagentschap Interfax.

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne waren op 25 november 2018 opnieuw hoog opgelopen door een incident in de Straat van Kertsj. Rusland nam toen met geweld drie Oekraïense marineschepen in beslag die via die zeestraat van Odessa aan de Zwarte Zee naar Marioepol aan de Zee van Azov probeerden te varen. Ook de 24 bemanningsleden werden gevangengenomen.

Beide landen beschuldigden elkaar van het schenden van de internationale afspraken. De Russische inlichtingendienst FSB zegt nu dat die schepen zondag een haven op het schiereiland de Krim hebben verlaten. Ze zullen maandag rond de middag in neutraal gebied in de Zwarte Zee worden overgedragen aan Kiev.

De internationale gemeenschap had er herhaaldelijk op aangedrongen de schepen weer vrij te geven. Rusland had begin september ook al de 24 Oekraïense bemanningsleden van de schepen vrijgelaten. Dat gebeurde in het kader van een grootschalige gevangenenruil.