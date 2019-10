Er zijn maar weinig gebieden waarop de EU en Rusland elkaar niet in de haren lijken te zitten. 'Maar dat hoeft niet zo te blijven', verzekert de Russische topdiplomaat Vladimir Tsjizjov. 'Als de EU er klaar voor is, weet ze ons te vinden.'

'Jammer dat ik mijn buur niet heb kunnen ontmoeten', zegt Vladimir Tsjizjov wanneer hij in de statige trappenhal poseert voor de foto. Door een ironische speling van het lot grenst het prachtige gebouw waar de Russische Federatie kantoor houdt zowel aan het Britse ambassadegebouw als aan de Amerikaanse ambassade bij de Europese Unie. De 'buur' in kwestie is niemand minder dan Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie die betrokken raakte in het Oekraïneschandaal rond Donald Trump en Joe Biden. Op 17 oktober werd hij onder ede ondervraagd door het impeachmentcomité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. 'Ik weet niet wanneer hij terugkomt.'

...