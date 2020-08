In Parijs is het zondagavond na de nederlaag van PSG in de finale van de Champions League tot rellen gekomen tussen groepen jongeren en de politie. Aan de Champs-Elysées werden wagens in brand gestoken en ruiten ingegooid.

In Parijs is het zondagavond na de nederlaag van PSG in de finale van de Champions League tot rellen gekomen tussen groepen jongeren en de politie. Aan de Champs-Elysées werden wagens in brand gestoken en ruiten ingegooid.Al tijdens de match - die PSG verloor van Bayern München - was het onrustig rond het stadion parc des Princes. De politie diende er traangas in te zetten tegen supporters, gewapend met vuurwerk en voetzoekers. Ook na afloop bleef het er onrustig. Aan de Champs-Elysées werden zelfs wagens in brand gestoken, sneuvelden ruiten en werden winkels beschadigd.