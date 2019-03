Protest in Algerije tegen kandidatuur 81-jarige Bouteflika groeit

HMS, de grootste gematigde islampartij van het land, zal bijvoorbeeld niet in de kiesarena stappen indien huidig president Abdelaziz Bouteflika zich opnieuw kandidaat stelt, werd zondag vernomen in partijkringen. Verschillende politici uit de oppositie hadden eerder al aangekondigd dat ze zich terugtrekken.

Algerije kiest op 18 april een nieuwe president. Zondag om middernacht loopt de deadline af om de kandidaturen in te dienen. President Bouteflika kondigde al aan dat hij een vijfde mandaat ambieert, maar hij heeft de nodige documenten nog niet ingediend.

Maar de voorbije dagen zwol het protest aan tegen het plan van de 81-jarige Bouteflika om volgende maand opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap, ondanks zijn wankele gezondheid.

Het gaat om de grootste protesten in meer dan 10 jaar. De politie heeft zondag al positie ingenomen aan belangrijke plaatsen en gebouwen in de hoofdstad Algiers. Op sommige plaatsen was er al opnieuw protest. Zo is er sprake van honderden studenten die de straat opgetrokken zijn in Algiers en andere steden.

Bouteflika kreeg in 2013 een beroerte, en verschijnt zelden in het openbaar. Hij is de enige president in Noord-Afrika die gespaard bleef tijdens de Arabische Lente, die in 2010 startte in buurland Tunesië.