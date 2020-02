Zelfs temidden van een impeachmentproces hebben zowel de Amerikaanse president Donald Trump als zijn Republikeinse Partij de waardering voor hun werk scherp zien stijgen in een peiling die Gallup dinsdag heeft vrijgegeven.

Van de respondenten zei 49 procent tevreden te zijn over Trump, wat zijn beste score is sinds hij in januari 2017 zijn intrek nam in het Witte Huis. Anderzijds heeft 50 procent van de Amerikanen een negatief beeld over hun staatshoofd.

Ook zijn Grand Old Party scoort in deze enquête, met het beste resultaat sinds 2005: 51 procent kijkt tevreden naar de Republikeinen op, tegen 43 procent in september.

De Democraten zakken van 48 naar 45 procent.

