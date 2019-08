President India: 'Autonomie van Kasjmir ingetrokken om het te bevrijden van terrorisme'

Narendra Modi, de president van India, heeft zich voor het eerst uitgesproken over de beslissing van zijn regering om de autonomie van het Indiase deel van Jammu en Kashmir in te trekken. Dat was volgens hem nodig om de regio te bevrijden van terrorisme en separatisme.

Indiase premier Narendra Modi.