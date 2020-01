Het Nederlandse elektronicaconcern Philips stuurt extra apparatuur naar China die kan worden gebruikt bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Volgens Philips-baas Frans van Houten kwam het verzoek van de Chinese overheid, zo zei hij tegen zender RTL Z.

Philips levert verschillende apparatuur voor de medische sector, zoals apparatuur waarmee ziektes kunnen worden opgespoord. Die apparatuur kan China in de bestrijding van het oprukkende virus goed gebruiken. Het gaat onder meer om CT-scanners en beademingsapparatuur.

Het Wuhan-virus heeft ook een negatieve impact op Philips. In China werken ongeveer 8.000 mensen voor het bedrijf. Velen van hen is gevraagd om thuis te blijven.

