In totaal zijn in China 2.744 gevallen met het coronavirus officieel bevestigd. Maar volgens onderzoekers van de Universiteit van Hongkong kan het werkelijke aantal vele malen hoger liggen.

Meer dan 40.000 mensen zouden nu al besmet kunnen zijn met het coronavirus. Dat zeggen wetenschappers van de Universiteit van Hongkong (HKU) maandag op basis van berekeningen.

Op het Chinese Nieuwjaar, dat zaterdag werd gevierd, zou het aantal besmettingen waarschijnlijk tussen de 25.000 en 26.000 liggen. Rekening houdend met de incubatieperiode en mensen die momenteel dus nog geen symptomen vertonen, zouden dat er theoretisch gezien al 44.000 kunnen zijn. 'We moeten ons voorbereiden op het feit dat deze specifieke epidemie een wereldwijde epidemie wordt', zei Gabriel Leung, hoofd van het onderzoeksteam.

Piek in april en mei

Volgens Leung zouden het aantal besmettingen bovendien elke zes dagen kunnen verdubbelen, waardoor er een piek zou zijn in april en mei in Wuhan en andere getroffen regio's. Landen zoals de Verenigde Staten, Japan en Frankrijk hebben alvast aangekondigd om hun staatsburgers uit Wuhan weg te halen met speciale vluchten.

Volgens Leung volstaan de maatregelen die de Chinese overheid heeft aangenomen niet om de uitbreiding van de epidemie naar andere megasteden in te dijken. 'Er moeten zo snel mogelijk belangrijke en drastische maatregelen komen om de volksverhuizingen te beperken', aldus Leung.

Een van die maatregelen die de Chinese overheid alvast nam, is de verlenging van de nieuwjaarsvakantie tot 3 februari. De Chinezen zouden oorspronkelijk op vrijdag 31 januari weer aan het werk gaan, na zeven feestdagen. Honderden miljoenen Chinezen trokken voor het feest op reis.

Daarnaast vragen meer en meer grote bedrijven hun werknemers thuis te werken om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

China trekt in totaal 60,33 miljard yuan (bijna 8 miljard euro) uit voor de bestrijding van het coronavirus. Het land wordt bijgestaan door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarvan de directeur maandag in China aankwam.

'Mijn collega's van de WHO en ikzelf willen de meest recente ontwikkelingen begrijpen en onze samenwerking met China versterken door extra bescherming te bieden tegen de epidemie', verklaarde Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Rest van de wereld

Het virus heeft zich ondertussen al verspreid tot in een twaalftal landen. Volgens Neil Ferguson van het Imperial College in Londen, die voor de WHO het coronavirus in kaart bracht, zijn er mogelijk zo'n 100.000 mensen besmet over de hele wereld. Hij schat in The Guardian dat het virus een reproductiegraad heeft van 2,5-3, wat betekent dat elke besmette persoon mogelijk tot drie anderen kan besmetten.

De meeste gevallen die geëxporteerd zijn naar andere landen zijn mild. Dat zou willen zeggen dat milde gevallen makkelijker verspreiden dan de ernstige, levensbedreigende gevallen, wat goed nieuws is.

