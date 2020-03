Pete Buttigieg staakt zijn campagne voor de Democratische presidentsnominatie. De 38-jarige ex-burgemeester van de stad South Bend behaalde zaterdag een teleurstellend resultaat bij de voorverkiezingen in South Carolina.

Amerikaanse media melden op basis van ingewijden dat Buttigieg een eind maakt aan zijn campagne. Hij zegde af voor een evenement in Texas op zondagavond, en zou zijn besluit later toelichten vanuit zijn thuisbasis in de staat Indiana.

In Iowa, de eerste staat die voorverkiezingen hield, wist Buttigieg nog met een kleine voorsprong te winnen. In South Carolina werd hij echter vierde, met slechts 8 procent van de stemmen. Nadat zaterdagavond de resultaten bekend werden gemaakt in South Carolina, besloot ook zakenman Tom Steyer al om de handdoek in de ring te werpen.

Senator Bernie Sanders en gewezen vice-president Joe Biden zijn inmiddels uitgegroeid tot de twee grote favorieten. Biden won in South Carolina met bijna de helft van de stemmen, terwijl Sanders de meeste stemmen kreeg in New Hampshire en Nevada.

Vermoedelijk zal vooral Biden profiteren van het vertrek van Buttigieg uit de race. Net als Biden probeerde 'Mayor Pete' het gematigde deel van de Democratische Partij aan te spreken. Waar de socialistische Sanders een complete nationalisering van de gezondheidszorg voorstelt, willen Buttigieg en Biden het huidige Obamacare-systeem blijven verbeteren en uitbreiden.

De campagne van Buttigieg viel verder vooral op door zijn leeftijd. Met zijn 38 jaren is hij minder dan half zo oud als Biden (77) en Sanders (78). Buttigieg was daarmee de eerste 'milennial' die probeerde om president te worden. Hij wist vorig jaar 76 miljoen dollar op te halen voor zijn campagnekas, een bedrag dat hem in staat stelde om op dezelfde schaal campagne te voeren als bekendere namen in de Democratische Partij.

Het lukte Buttigieg echter niet om populair te worden onder zwarte kiezers en latino's, die een belangrijk onderdeel uitmaken van het Democratische electoraat. Volgens exitpolls stemde slechts 3 procent van de zwarte kiezers in South Carolina op Buttigieg.

Lees ook: Hoe de onbekende burgemeester Pete Buttigieg plots een Democratische ster werd

Amerikaanse media melden op basis van ingewijden dat Buttigieg een eind maakt aan zijn campagne. Hij zegde af voor een evenement in Texas op zondagavond, en zou zijn besluit later toelichten vanuit zijn thuisbasis in de staat Indiana.In Iowa, de eerste staat die voorverkiezingen hield, wist Buttigieg nog met een kleine voorsprong te winnen. In South Carolina werd hij echter vierde, met slechts 8 procent van de stemmen. Nadat zaterdagavond de resultaten bekend werden gemaakt in South Carolina, besloot ook zakenman Tom Steyer al om de handdoek in de ring te werpen.Senator Bernie Sanders en gewezen vice-president Joe Biden zijn inmiddels uitgegroeid tot de twee grote favorieten. Biden won in South Carolina met bijna de helft van de stemmen, terwijl Sanders de meeste stemmen kreeg in New Hampshire en Nevada.Vermoedelijk zal vooral Biden profiteren van het vertrek van Buttigieg uit de race. Net als Biden probeerde 'Mayor Pete' het gematigde deel van de Democratische Partij aan te spreken. Waar de socialistische Sanders een complete nationalisering van de gezondheidszorg voorstelt, willen Buttigieg en Biden het huidige Obamacare-systeem blijven verbeteren en uitbreiden.De campagne van Buttigieg viel verder vooral op door zijn leeftijd. Met zijn 38 jaren is hij minder dan half zo oud als Biden (77) en Sanders (78). Buttigieg was daarmee de eerste 'milennial' die probeerde om president te worden. Hij wist vorig jaar 76 miljoen dollar op te halen voor zijn campagnekas, een bedrag dat hem in staat stelde om op dezelfde schaal campagne te voeren als bekendere namen in de Democratische Partij. Het lukte Buttigieg echter niet om populair te worden onder zwarte kiezers en latino's, die een belangrijk onderdeel uitmaken van het Democratische electoraat. Volgens exitpolls stemde slechts 3 procent van de zwarte kiezers in South Carolina op Buttigieg.