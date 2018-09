Palestijnen vechten verhuis Amerikaanse ambassade aan bij Internationaal Gerechtshof

De Palestijnen hebben klacht ingediend bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, tegen de verhuis van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Dat deelde het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken in Ramallah zaterdag mee. De VS zouden met die beslissing het internationaal recht geschonden hebben.

Palestina beroept zich bij de klacht op het Verdrag van Wenen uit 1961, dat diplomatieke betrekkingen tussen landen regelt. Daarin wordt ook bepaald dat de ambassade op het grondgebied van de ontvangende staat moet staan. 'Gezien het speciale statuut van Jeruzalem is volgens Palestina de verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël naar (...) Jeruzalem een schending van het Verdrag van Wenen', klinkt het in de mededeling van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Procedures voor het VN-hof kunnen jaren duren. Een datum voor een hoorzitting is nog niet vastgelegd.

Vredesproces ligt zo goed als stil

De Amerikaanse president Donald Trump had in december Jeruzalem erkend als hoofdstad van Israël. In mei liet hij de Amerikaanse ambassade verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Sindsdien boycotten de Palestijnen de Amerikaanse regering en verklaarden ze dat de VS zich als neutrale bemiddelaar in het conflict met Israël buitenspel hebben gezet.

De afgelopen maanden hebben de VS ook nog miljoenen aan financiële hulp voor de Palestijnen geschrapt - zowel voor het VN-agentschap ter bescherming van Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) als het hulpprogramma in de Gazastrook en de ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem. Trump wil zo de Palestijnen dwingen terug te keren naar de onderhandelingstafel. Vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen liggen sinds 2014 stil. Trump heeft een vredesplan voor de oplossing van het conflict aangekondigd.

Israël heeft in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog onder andere de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzallem veroverd. De Palestijnen willen van deze gebieden hun eigen staat maken met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.