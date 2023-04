‘Over Oekraïens NAVO-lidmaatschap wordt niet gepraat zolang de oorlog duurt’

NAVO-baas Stoltenberg beloofde Oekraïne een zetel in de alliantie. Zolang de oorlog duurt, lijkt dat uitgesloten.

Het is wachten op het lenteoffensief van het Oekraïense leger, waarmee het de Russische troepen het liefst tot over de grens wil terugduwen. Het heeft daarvoor ondertussen een bonanza aan westerse wapens gekregen, waaronder ook steeds meer echt zwaar en gesofistikeerd materieel. De NAVO heeft sinds enige tijd duidelijk minder schroom om Moskou daarmee te zeer voor het hoofd te stoten. Zoals de Oekraïense minister van Defensie het vorige week al zei: zijn land is nu eigenlijk gewoon een deel van de veiligheidsruimte van het westerse bondgenootschap.

Maar Oekraïne wil natuurlijk graag snel volwaardig lid worden van de trans-Atlantische en Europese organisaties. Tijdens zijn eerste bezoek aan Kiev verzekerde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg er de Oekraïners van dat hun land een plaats heeft in de alliantie, en dat alle lidstaten het daarmee eens zijn. Hij herhaalde dat ook tegenover de westerse defensieministers, die op de luchtmachtbasis van Ramstein in Duitsland bijeen waren om verdere steun aan Oekraïne te bespreken.

Kiev vroeg al in 2008 om lid van de NAVO te worden, maar veel stappen werden daarvoor niet gezet. Met de Russische kernwapens in het achterhoofd is dat ook niet vanzelfsprekend. Het motto van de NAVO blijft dat een aanval op één lidstaat een aanval is op allemaal. Daarom bleven bijvoorbeeld de Verenigde Staten lang bijzonder voorzichtig. Zoals kon worden verwacht, reageerde de Hongaarse premier Viktor Orban op Twitter meteen boos op de woorden van Stoltenberg. Maar ook de Duitse defensieminister Boris Pistorius gooide de deur niet wijd open: dit is, zei hij, niet het moment om daarover te beslissen.

Stoltenberg krijgt tegenwind van Hongarije, maar ook van Duitsland.

Dat wil zeggen dat er niet over een Oekraïens lidmaatschap wordt gepraat zolang deze oorlog duurt en er geen duurzame vrede met Moskou is gesloten. De vraag is wat dan de boodschap aan president Volodymyr Zelensky kan zijn als hij, zoals verwacht, de top van de NAVO in juli in Vilnius bijwoont. Alle beloften betekenen alvast dat het Westen Oekraïne moet blijven helpen om de oorlog te winnen. Hoe snel Oekraïne lid kan worden van de NAVO en zeker van de Europese Unie zal daarna blijken. Oekraïne had voor de oorlog op democratisch vlak niet de beste reputatie. Amerikaanse experts vrezen ondertussen dat het Oekraïense lenteoffensief niet erg ver zal dragen. Als dat zo is, dreigt de oorlog lang te duren en zal de gevraagde inspanning altijd zwaarder beginnen te wegen.