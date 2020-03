Een opvangcentrum voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos, waar onlangs een nieuwe golf asielzoekers is aangekomen, is zaterdag afgebrand. Dat melden AFP-correspondenten.

Het gebouw dat beheerd wordt door de Zwitserse ngo One Happy Family 'is ernstig beschadigd, meer kunnen we op dit moment niet zeggen', zei een bron binnen de ngo, die geen slachtoffers meldde.

De inwoners van de Griekse eilanden en leden van het Griekse extreemrechts protesteerden onlangs tegen de aankomst in Lesbos van meer dan 1.700 migranten en vluchtelingen uit Turkije, naast de ongeveer 38.000 die al in overvolle kampen zitten. De oprichting van extra detentiekampen op het eiland veroorzaakte protest bij de lokale bevolking.

Op zaterdag kondigde het Griekse ministerie van migratie nog aan dat er twee nieuwe tijdelijke kampen zouden worden gebouwd in het land, in Serres (noorden) en in de regio Athene, met een capaciteit van duizend plaatsen.

