De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vergezelt zijn collega van Defensie Lloyd Austin bij zijn bezoek aan Brussel van dinsdag tot donderdag. Austin reist naar ons land om de bondgenoten van de Navo en de partnerlanden te raadplegen over een reeks gedeelde prioriteiten.

Blinken wil van zijn tweede reis naar Brussel in een maand tijd gebruik maken om 'het engagement van de VS ten opzichte van het transatlantisch bondgenootschap te herbevestigen', luidt het in een mededeling.

Het Pentagon had vorige week aangekondigd dat Defensieminister Lloyd Austin een tussenstop in Brussel zal maken tijdens zijn reis naar Israël, Duitsland en Groot-Brittannië. Woensdag heeft hij een onderhoud met Navo-baas Jens Stoltenberg. (Belga)

Blinken wil van zijn tweede reis naar Brussel in een maand tijd gebruik maken om 'het engagement van de VS ten opzichte van het transatlantisch bondgenootschap te herbevestigen', luidt het in een mededeling. Het Pentagon had vorige week aangekondigd dat Defensieminister Lloyd Austin een tussenstop in Brussel zal maken tijdens zijn reis naar Israël, Duitsland en Groot-Brittannië. Woensdag heeft hij een onderhoud met Navo-baas Jens Stoltenberg. (Belga)