Joe Biden heeft Antony Blinken benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Kan die de banden met de Europese Unie na Donald Trump opnieuw herstellen?

Antony Blinken wordt de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Dat maakte Joe Biden eerder op de week bekend. Blinken is eendoorwinterde diplomaat en diende als buitenlandadviseur van Biden tijdens de verkiezingscampagne. De 58-jarige New Yorker wil naar eigen zeggen komaf maken met het beleid van Trumps buitenlandminister Mike Pompeo. Zo wil hij terug instappen in het klimaatakkoord van Parijs en de banden met de Europese Unie opnieuw versterken. Blinken, die onder meer in Parijs heeft gestudeerd, heeft ook meermaals laten vallen dat hij de brexit een slecht idee vindt.

Bekijk hieronder enkele video's van Blinken, aangeboden door het Nexus-instituut, waarin hij zijn ideeën uiteenzet.

