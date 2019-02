Ook België schaart zich achter interim-president Juan Guaidó (maar erkent hem niet)

Na afloop van het ultimatum dat enkele EU-landen aan de Venezolaanse president Nicolas Maduro hadden gesteld om verkiezingen te organiseren, hebben meerdere Europese lidstaten maandag Guaidó als interim-president erkend. 'Gisteren waren er nog steeds geen presidentsverkiezingen uitgeschreven, waardoor Guaido voor ons nu de juiste persoon is om dit kiesproces zo snel mogelijk op gang te trekken. Voor deze taak is hij in de ogen van Duitsland en veel Europese partners de legitieme interim-president', vatte bondskanselier Angela Merkel het samen.

Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn de grootste EU-landen die Guaidó maandag hebben erkend. Dat rijtje is intussen aangevuld met Denemarken, Finland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Zweden. Ook de Verenigde Staten, Canada, Australië en Latijns-Amerikaanse landen als Bolivia en Argentinië hebben Guaidó in zijn functie van interim-staatshoofd erkend.

België gaat dus niet zover, ook al steunt het de parlementsvoorzitter 'in zijn opdracht om vrije en transparante verkiezingen te organiseren, zodat de bevolking zich vrij kan uitspreken en zodat er in Venezuela verzoening kan komen', schrijft Reynders op Twitter.

België spreekt ook zijn expliciete steun uit voor de internationale contactgroep die deze week zijn werkzaamheden start. Die groep van Europese en Latijns-Amerikaanse landen moet de politieke dialoog in Venezuela faciliteren en, zo zei EU-hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini vorige week in Boekarest, 'de omstandigheden creëren die noodzakelijk zijn voor nieuwe presidentiële verkiezingen'.

De groep krijgt 90 dagen om zijn taak te volbrengen. Ook de Europese Unie zelf maakt deel uit van de contactgroep. Volgens verschillende bronnen zou Italië maandag de erkenning van Guaidó als interim-president door de hele EU hebben geblokkeerd.

Ook Griekenland zou zijn reserves uitgedrukt hebben. Venezuela zelf zegt zijn diplomatieke relaties met de landen die Guaidó erkennen te zullen herbekijken.