Nog nooit was de toestroom van migranten zo laag als in het jaar 2020. Door de coronacrisis kwamen 30 procent minder migranten toe in OESO-landen. Dat heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) donderdag bekendgemaakt in haar jaarlijks migratierapport.

In totaal kwamen vorig jaar 3,7 miljoen mensen toe in een van de 25 OESO-lidstaten. Dat is het laagst geregistreerde cijfer sinds 2003. Wanneer we geen rekening houden met mensen die ondertussen een ander statuut kregen - en die administratief dus twee keer kunnen meetellen - loopt het cijfer op tot 50 procent.

De Verenigde Staten, het belangrijkste immigratieland, zag met 576.000 nieuwkomers in 2020 het cijfer dalen met 44 procent ten opzichte van het vorige jaar. "De cijfers van alle immigratiecategorieën zijn in 2020 gezakt", schrijft de organisatie. Vooral migratie om familieredenen, normaal gezien de belangrijkste beweegreden, nam het meest af met 35 procent. Enkel de daling van het aantal seizoensarbeiders bleef met 9 procent min of meer binnen de perken.

In de Verenigde Staten en in Polen nam het aantal tijdelijke landbouwkrachten zelfs toe. OESO zegt dat de coronacrisis een einde heeft gemaakt aan "tien jaar verbetering van de arbeidskansen van immigranten".

Gemiddeld had meer dan twee derde van de immigranten in 2020 een job, wat een lichte daling van 2 procent inhoudt ten opzichte van 2019.

