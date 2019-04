De Notre-Dame van Parijs is 'quasi gered' ondanks enkele 'gevoelige punten' aan het gewelf.

Dat zei de Franse minister van Cultuur Franck Riester tijdens een hommageconcert voor de kathedraal, vijf dagen na de brand.

'De Notre-Dame is vandaag quasi gered, want alle resterende gevoelige punten - de noordelijke dakgevel, de westelijke dakgevel, tussen de twee klokkentorens van de voorgevel, de zuidelijke klokkentoren - al die punten zijn beveiligd, gestabiliseerd en dat is formidabel nieuws,' zei Riester. 'Het gewelf blijft over. Er zijn enkele zwakke punten aan het gewelf en dus zijn de teams van het ministerie van Cultuur, de bedrijven, aan het werken om het puin te ruimen dat zich nog bevindt op het gewelf en het geleidelijk aan af te dekken. Vanaf dan zullen we kunnen zeggen dat de Notre-Dame van Parijs gered is,' zei de cultuurminister op de binnenplaats van Les Invalides, in het centrum van Parijs, waar het grote concert plaatsvond.

'Er zijn 300.000 personen die een bescheiden gift hebben gedaan, van één, twee of vijf euro. In totaal maakt dat bijna 20 miljoen euro dankzij de bescheiden giften van mensen,' zei een tevreden tv-presentator Stéphane Bern, die cijfers citeerde van de Stichting voor Erfgoed.