Noord-Ierse minister laat bouw van controleposten in havens stilleggen

De Noord-Ierse minister van Landbouw, Gordon Lyons, heeft vrijdag gevraagd om de bouw van controleposten in de Noord-Ierse havens stil te leggen. De minister is lid van de unionistische partij DUP, die zich verzet tegen een protocol dat de Britse regering en de EU onderhandeld hebben in het kader van de brexit.

De beslissing van de minister heeft betrekking op permanente controleposten voor goederen die afkomstig zijn uit de rest van het Verenigd Koninkrijk. Die controleposten komen in de havens van onder meer Belfast en Larne. Het Verenigd Koninkrijk is officieel eind januari 2020 uit de EU gestapt. Sinds 1 januari maakt het land ook geen deel meer uit van de douane-unie en de Europese interne markt. Maar in een protocol werd afgesproken dat Noord-Ierland wel nog deel blijft uitmaken van de interne markt. Op die manier moet worden voorkomen dat er opnieuw een harde grens geïnstalleerd wordt op het Ierse eiland. Maar de Noord-Ierse unionisten, die elke verwijdering van Groot-Brittannië van de hand wijzen, zijn niet te spreken over die deal. De afspraken hebben er namelijk voor gezorgd dat er in de Noord-Ierse haven controles worden ingevoerd op goederen die uit de rest van het Verenigd Koninkrijk komen. Lyons zegt dat hij het optrekken van de controleposten wil stopzetten wegens de 'praktische problemen' die zouden ontstaan wanneer een overgangsperiode van drie maanden voor controles bij de invoer van landbouw- en voedingsproducten begin april verstrijkt. Volgens de minister moet ook de aanwerving van controleurs worden stopgezet. De Britse omroep BBC zegt dat ambtenaren juridisch advies inwinnen om uit te zoeken of ze de aankondigingen van de ministers wel kunnen opvolgen.