De parlementsverkiezingen in Israël draaien zoals voorspeld uit op een nek-aan-nekrace tussen de Likoed-partij van premier Benjamin Netanyahu en het centrumlinkse blok rond Blauw-Wit van zijn grootste uitdager Benny Gantz.

De laatste prognoses van de televisiestations in Israël spreken van een lichte voorsprong voor het blok rond Blauw-Wit. De aanhang voor Likoed slinkt. Het verschil blijft echter minimiem, waardoor de beslissende stem bij de ultrarechtse Avigdor Lieberman en zijn partij Jisrael Beeténoe zou liggen.

Met negentig procent van de stemmen geteld, zouden zowel de Likoedpartij van Netanyahu als Blauw-Wit van uitdageer Benny Gantz 32 zetels halen. In totaal behaalt het rechtse blok 56 tegen 58 voor het blok rond Blauw-Wit. De nummer drie is de Verenigde Arabische Lijst, met 15 zetels. De partij van Lieberman zou tussen de acht à tien zetels halen.

Netanyahu geeft zich ondanks de achterstand nog niet gewonnen. Dinsdagnacht kondigde hij voor zijn aanhangers in Tel Aviv aan dat hij de volgende dagen onderhandelingen wil opstarten over een 'sterke' regering. Het doel is een 'gevaarlijke, anti-zionistische regering te verhinderen', klonk het.

Volgens Netanyahu bevindt Israël zich momenteel op een 'historisch punt' met een existentiële bedreiging door Iran. Hij verwees ook naar het vredesplan voor het Midden-Oosten dat de Amerikaanse president Donald Trump voorbereidt. 'Daarbij wil je geen regering met Arabische, anti-zionistische partijen hebben'.

Gantz van zijn kant zei dinsdagnacht dat hij onmiddellijk contact wil opnemen met de andere partijen om een eenheidsregering op de been te brengen. Hij gaat zowel praten met Lieberman 'als met andere mogelijke coalitiepartners'.

Lieberman heeft dinsdagavond al opgeroepen tot een regering van nationale eenheid. 'Er is slechts één optie voor ons en dat is de vorming van een brede, liberale regering van nationale eenheid, bestaande uit Jisrael Beeténoe, Likoed en wit-blauw', zei hij na de publicatie van de exitpolls.

Bij de verkiezingen van dinsdag waren 6,4 miljoen stemgerechtigden opgeroepen om de 120 leden van de 22ste Knesset te verkiezen. Het uiteindelijke resultaat zal een week na de verkiezingen openbaar worden gemaakt. President Reuven Rivlin moet nu beslissing wie belast wordt met de regeringsvorming. Daarvoor vraagt hij advies bij alle partijen over kandidaten voor de post van minister-president.

Het was al de tweede keer dit jaar dat in Israël parlementsverkiezingen werden gehouden. Premier Benjamin Netanyahu, die steeds meer in het nauw gedreven wordt wegens corruptieschandalen, en nadien gewezen opperbevelhebber Benny Gantz slaagden er bij de vorige parlementsverkiezingen van 9 april niet in een regering te vormen binnen de maximumtermijn.