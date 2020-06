Bij de uitbraak van ebola in het noordwesten van de Democratische Republiek Congo zijn sinds het begin van juni zeker elf mensen overleden. Dat hebben de lokale gezondheidsautoriteiten maandag gemeld.

Begin deze maand maakte de Congolese minister van Volksgezondheid Eteni Longondo bekend dat een 'nieuwe epidemie' van het ebolavirus uitgebroken was in Mbandaka, de hoofdplaats van de Evenaarsprovincie. Die zorgde nu dus al voor minstens elf sterfgevallen.

De Evenaarsprovincie werd tussen mei en juli 2018 ook al getroffen door een ebola-epidemie. Die eiste toen 33 doden. Intussen is er aan de andere kant van het land, in het oosten, nog altijd een andere ebola-epidemie bezig die sinds augustus 2018 al aan 2.280 mensen het leven heeft gekost.

