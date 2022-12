Netflix-docu Harry en Meghan zorgt voor zenuwachtigheid bij Brits koningshuis

Binnenkort zal een crisisoverleg tussen koning Charles en zijn zoon, prins William, plaatsvinden over de Netflix-documentaireserie over Charles’ zoon Harry en diens vrouw Meghan. Dat heeft de Britse tabloid The Daily Mirror vandaag bekendgemaakt op basis van koninklijke bronnen.

In het crisisberaad zou alvast besloten worden welke reactie er moet komen op eventuele beschuldigingen tegen het Britse koningshuis, zoals beschuldigingen van racisme. Eerder hadden de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan een niet nader genoemd lid van het koninklijk huis en medewerkers beschuldigd van racisme. Het was volgens hen een van de redenen om naar het buitenland te verhuizen.

Charles en William zouden ‘een verenigd front’ willen vormen. Ook zouden de afleveringen van de zesdelige documentaire goed worden gevolgd, zodat snel kan worden gereageerd.

Netflix heeft de eerste trailer gedeeld van de documentaire, die volgende week op de streamingdienst verschijnt. Daarin zegt Harry dat hij er ‘alles aan moest doen’ om zijn gezin te beschermen. ‘Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt.’

In 2020 tekenden Harry en Meghan een contract bij Netflix voor meerdere projecten. De langverwachte documentaireserie van de Britse koninklijke familie over Harry en Meghan zal op 8 december op Netflix worden uitgebracht



Ondertussen heeft zich een nieuw racistisch incident voorgedaan aan het Britse hof. Lady Susan Hussey, een hofdame van koningin Camilla en de meter van prins William, heeft woensdag ontslag genomen uit haar functie omdat ze zich racistisch had gedragen tegen een zwarte vrouw die te gast was op een receptie in Buckingham Palace. Ze zou meermaals aan de zwarte vrouw hebben gevraagd waar ze écht vandaan komt.

Ngozi Fulani is de voorzitter van Sistah Space, een liefdadigheidsinstelling die het opneemt voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Toen ze dinsdag uitgenodigd werd in het koninklijk paleis in Londen, stelde een hofdame haar meermaals de vraag waar ze vandaan kwam. Fulani antwoordde telkens Britse te zijn en verduidelijkte dat ze in het Verenigd Koninkrijk geboren was. Maar de hofdame bleef vragen waar ze echt vandaan kwam. Fulani heeft de conversatie gedeeld op sociale media.

Volgens Buckingham Palace heeft de hofdame haar excuses aangeboden en is ze met onmiddellijke ingang opgestapt. Het hof noemt de opmerkingen van haar medewerkster ‘onaanvaardbaar en zeer betreurenswaardig’.