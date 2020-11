In Nederland is vrijdag een actieplan gelanceerd om de internationale trein nog meer naar voren te schuiven als alternatief voor korte vliegreizen. Concreet wordt er gekeken naar zes bestemmingen met afstanden tot 700 kilometer die ook te bereiken zijn per trein: Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn.

De 'Actieagenda Trein en Luchtvaart' werd opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, luchthaven Schiphol, luchtvaartmaatschappij KLM, spoornetbeheerder ProRail en spoorwegmaatschappij NS. Hun doel is: 'Het verder verbeteren van de internationale trein als aantrekkelijk alternatief voor de luchtvaart' op de zes genoemde prioritaire bestemmingen.

'In de richting van Brussel is een hoogfrequent en aantrekkelijk (in prijs, reistijd en comfort) spoorproduct beschikbaar, dat een volwaardig alternatief biedt voor het vliegtuig', zo staat in de Actieagenda. Toch namen er in 2018 nog bijna 278.000 mensen het vliegtuig tussen Brussel en Amsterdam, zo bleek eerder al. Maar tegelijkertijd neemt ook het aantal reizigers toe dat vanuit België de trein neemt om in Schiphol op het vliegtuig te stappen. Bovendien schrapte luchtvaartmaatschappij KLM begin dit jaar een van haar vijf dagelijkse vluchten tussen Brussel en Schiphol. De passagiers worden op de hogesnelheidstrein Thalys gezet.

In het rapport worden nog verbeterpunten opgelijst, zoals een e-ticket voor trein en vliegtuig. En er wordt onderzocht of de reistijd tussen Brussel en Amsterdam omlaag kan. De Beneluxtrein zou vanaf 2024 een half uur sneller moeten kunnen tussen beide hoofdsteden dan de huidige 2.52 uur, zo zei NS eerder al. Nog een mogelijkheid is om meer treinen 's ochtends vroeg en later op de avond te laten rijden tussen Amsterdam en Brussel, 'zodat deze treinen aansluiten op vroege en late intercontinentale vluchten vanaf en naar Schiphol'.

Ook voor de andere vijf prioritair onderzochte bestemmingen zijn actieplannen uitgewerkt.

