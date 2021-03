De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten hebben op hun tweedaagse top in Brussel hun toon tegen Rusland nog wat verder verscherpt.

Tijdens de afsluitende persconferentie had NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg het over het 'repressieve' gedrag van de Russen in eigen land en het 'agressieve' gedrag in het buitenland.

'We zien dat de oppositie in Rusland met geweld wordt neergeslagen', zei Stoltenberg. Hij vroeg daarom de vrijlating van Kremlincriticus Aleksej Navalny, die momenteel 2,5 jaar gevangenis uitzit voor een zaak die volgens Navalny politiek geïnspireerd is. Ook de mensen die werden opgepakt tijdens vreedzame betogingen moeten vrijgelaten worden, vindt het bondgenootschap.

Maar ook de Russische activiteiten in het buitenland werden veroordeeld. 'De buurlanden van Rusland worden ondermijnd en gedestabiliseerd', zei Stoltenberg, die Oekraïne, Georgië en Moldavië als voorbeelden gaf. Daarnaast zijn er de Russische bemoeienissen in Wit-Rusland en in de westelijke Balkan.

Ook zorgwekkend voor de NAVO-lidstaten is het feit dat Moskou zich militair verder ontwikkelt, van de Baltische tot de Zwarte Zee, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, in de Middellandse Zee en in de Noordpool.

Tot slot hekelen de bondgenoten ook de desinformatie- en propagandacampagnes die Rusland uitvoert, zijn inspanningen om verkiezingen te beïnvloeden en de cyberaanvallen op verschillende westerse landen.

'We blijven geloven in dialoog'

Tegelijk gaf Stoltenberg aan open te blijven staan voor dialoog met de Russen, maar in de vragenronde moest hij toegeven dat de uitnodigingen voor de NAVO-Rusland-Raad al bijna twee jaar niet beantwoord worden door Moskou. 'Dit platform voor dialoog tussen de verschillende partners is sinds de zomer van 2016 al tien keer samengekomen, maar het is inderdaad zo dat er sinds de zomer van 2019 geen nieuwe ontmoetingen meer geweest zijn', zei Stoltenberg. 'Jammer genoeg gaat Rusland niet in op de uitnodiging, maar we blijven geloven in dialoog.'

De buitenlandministers van de dertig bondgenoten, aangevuld met hun ambtgenoten uit Zweden, Finland en de Europese Unie bespraken woensdagvoormiddag in een fysieke vergadering onder meer de relatie met Rusland.

