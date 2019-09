Rusland, de vierde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, is na vier jaar formeel toegetreden tot het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee komt een eind aan maandenlange spanningen in de Russische politiek.

'De Russische Federatie accepteert het Klimaatakkoord van Parijs en wordt een volwaardige deelnemer aan dit internationale instrument', zei een vertegenwoordiger van de Russische president Vladimir Poetin gisteren (maandag) op de VN-klimaattop in New York.

Halvering

Rusland heeft naar eigen zeggen de uitstoot al gehalveerd sinds 1990. 'Rusland speelt een leidende rol in het terugdringen van broeikasgassen in vergelijking met de uitstoot in 1990. Onze totale uitstoot is met bijna de helft gedaald tijdens die periode. Dat komt neer op 41 miljard ton CO2-equivalent, of op planetaire schaal een uitstel van de opwarming met een jaar.'

Die grote klimaatinspanningen moeten wel met een flinke korrel zout genomen worden: de vermindering heeft veel te maken heeft met de ineenstorting van de Sovjetunie en haar enorme industrieën begin de jaren 1990.

'Rusland doet nog een andere enorme bijdrage tot het terugdringen van de CO2-uitstoot en de opslag van CO2. Die wordt niet weerspiegeld in de klimaatbeloften van Parijs, maar is wel van cruciaal belang: de boreale wouden, die de longen van de planeet zijn', zei de vertegenwoordiger.

Hoewel Poetin aanvankelijk het akkoord wilde laten ratificeren door het parlement, hebben maanden van tegenstand door lobbyisten en industriebelangen hem overtuigd om dat parlement te passeren en het pact te formaliseren via een regeringsakkoord. De Russische premier Dmitry Medvedev ondertekende het decreet gisteren.

Zwakke inspanningen

Ondanks de ronkende verklaring op de VN-top worden de Russische klimaatinspanningen als erg zwak beschouwd. In de rangschikking van Climate Action Tracker krijgt het land het label 'kritiek ontoereikend'.

Toch zijn milieuorganisaties blij met de formele toetreding. 'Het is een belangrijk signaal voor de Russische maatschappij, voor regionale bestuurders, voor de industrie en ngo's dat Rusland zich bij de wereldwijde inspanningen voegt', zegt Alexey Kokorin van het Wereldnatuurfonds in Rusland. 'Dat Rusland het belang van het klimaatprobleem inziet en dat het de menselijke invloed op dat probleem erkent, is op zich al erg belangrijk.'

Groot potentieel

Ook Greenpeace verwelkomt de beslissing, maar benadrukt dat het nu snel moet gaan. 'De formele toetreding verhoogt de kans om een globale klimaatcatastrofe te voorkomen', zegt Vasily Yablokov van Greenpeace in Rusland. 'Maar deze kans moet nu correct aangepakt worden, en vooral snel. Er is geen tijd meer voor compromissen en pogingen om de status quo van fossiele brandstoffen te handhaven. Vooral wat Rusland nu echt doet is van belang: ons land heeft een enorm potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.'

De Russische beslissing komt er na jaren lobbying door Europese overheden, waaronder Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen. Het klimaatthema stond lange tijd op een laag pitje in het land, maar kwam de laatste maanden opnieuw op de agenda. De overheid werkt aan een wet die de uitstoot aan banden moet leggen, en twee nationale plannen rond de ontwikkeling van schone energiebronnen en adaptatie aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Dankzij de Russische toetreding blijven nu maar elf landen over die het akkoord nog formeel moeten ratificeren: Angola, Eritrea, Iran, Irak, Kirgizië, Libanon, Oman, Zuid-Soedan, Suriname en Jemen.

Bron: Climate Home News