Premier Charles Michel zal het parlement vragen om de Belgische bijdrage aan de strijd tegen de klimaatopwarming te verdubbelen. Dat heeft hij maandag aangekondigd tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties (VN) in New York.

Momenteel bedraagt het federale deel in die bijdrage jaarlijks 85 miljoen euro. Premier Michel wil die som vanaf volgend jaar optrekken tot ongeveer 160 miljoen euro, zoals de Klimaatcoalitie hem had gevraagd in een brief, zo is vernomen uit de entourage van de ontslagnemende premier.

De Belgische financiering verloopt via verschillende kanalen: bijdragen aan multilaterale fondsen zoals het Green Climate Fund van de VN en het fonds voor minder ontwikkelde landen, maar ook via bilaterale kanalen (BIO, Enabel en niet-gouvernementele samenwerking).

De premier zal de verdubbeling voorstellen aan het parlement, zoals verplicht is nu de regering in lopende zaken is. Andere landen zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen gingen ook het engagement aan om hun bijdrage te verdubbelen.

Michel, de toekomstige voorzitter van de Europese Raad, schreef België ook in het Europese perspectief in om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat betekent dat de landen hun uitstoot tot een maximum beperken en de rest compenseren, door bijvoorbeeld bomen te planten.

Voor de VN had Michel het over een 'hartskreet door de jongere generaties gericht aan ons bewustzijn', enkele uren na het harde pleidooi van de Zweedse jonge activiste Greta Thunberg. De klimaatverandering is 'de uitdaging van deze eeuw', aldus nog de premier. 'We zullen slagen', aldus Michel, die zei te rekenen op innovatie, intelligentie en vastberadenheid om dit 'grote obstakel voor de mensheid' te overwinnen.